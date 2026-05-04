Poder Judicial de Tamaulipas otorga aumento salarial a 1,645 servidores públicos

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, Tania Gisela Contreras López, informó que un total de mil 645 servidores públicos del Poder Judicial recibieron un incremento salarial, como parte de una política orientada a fortalecer las condiciones laborales dentro de la institución.

La titular del Poder Judicial destacó que esta medida reconoce el esfuerzo diario del personal que sostiene la operación del sistema de justicia en la entidad.

“El aumento salarial es un acto de justicia para quienes, con su trabajo diario, hacen posible el funcionamiento del Poder Judicial de Tamaulipas”, expresó.

Contreras López subrayó que este ajuste no solo responde a una necesidad laboral, sino que también forma parte de una visión institucional más amplia. “Reconocer su esfuerzo es también fortalecer una institución más humana, digna y comprometida con servir mejor a la ciudadanía”, afirmó.

Con este incremento, aseguró que el Poder Judicial busca mejorar las condiciones de su personal y, al mismo tiempo, elevar la calidad del servicio que se brinda a la población tamaulipeca.