SEBIEN garantiza transparencia en licitaciones de programas sociales

Por José Gregorio Aguilar

Lunes 04 de mayo del 2026

La secretaria de Bienestar Social de Tamaulipas, Silvia Casas González, aseguró que la administración estatal ha sido más rigurosa y meticulosa en los procesos de licitación, atendiendo la instrucción del gobernador de actuar con eficiencia, transparencia y honestidad.

Casas explicó que todos los procedimientos son auditables y deben contar con evidencia documental, lo que obliga a la dependencia a trabajar con orden y herramientas tecnológicas que permitan manejar la gran cantidad de información.

“Tenemos expedientes de más de 285 mil familias, con documentos socioeconómicos que se solicitan conforme a las reglas de operación. Es muchísima información y debemos ser muy organizados”, señaló.

La funcionaria confirmó que la empresa Segalmex fue designada para la licitación de los paquetes alimentarios, con un programa que ronda entre 400 y 500 millones de pesos. “Es un esfuerzo que se hace con total apego a la legalidad y con el compromiso de atender a quienes más lo necesitan”, subrayó.

Respecto al rezago alimentario en el estado, la titular de Sebien destacó que se ha logrado una disminución significativa en los índices de carencia social relacionados con el acceso a una alimentación nutritiva y de calidad.

La secretaria reiteró que la política social del gobierno estatal se basa en la transparencia y en la coordinación con la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, para garantizar que cada apoyo llegue a las familias en condiciones de vulnerabilidad.

Casas enfatizó que la honestidad en los procesos de licitación es clave para fortalecer la confianza ciudadana y asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente.

En este orden de ideas, informó que en este mes de mayo dio inicio la entrega de paquetes alimentarios del programa Alimentando tu Bienestar del gobierno de Tamaulipas, enfocado en grupos vulnerables.

El programa busca combatir la inseguridad alimentaria y se suma a otras iniciativas como Comedores y Mercado del Bienestar, con la meta de distribuir hasta 300 mil paquetes durante este año.