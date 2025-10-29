Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 29 de octubre.– Los ajustes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) incluidos en el Paquete Económico 2026 podrían generar efectos negativos en el sector comercial, advirtió el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Victoria, Federico González Sánchez.

Señaló que las modificaciones al IEPS afectarán a diversos rubros, por lo que consideró necesario que el sector privado exprese una postura clara frente a estas medidas.

“Estos cambios van a tener un gran impacto, y desafortunadamente será un impacto negativo”, enfatizó.

El presidente de Canaco Victoria explicó que esperan un pronunciamiento nacional que permita alinear las posturas de las cámaras locales.

González Sánchez refirió “esperamos que se generen posicionamientos a nivel nacional para poder trabajar en una misma línea y reflejar también la realidad local de lo que está ocurriendo”.