Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 7 de septiembre.- La apertura de negocios pequeños y medianos empieza a provocar un repunte en el movimiento económico de Ciudad Victoria, con un incremento de socios afiliados a la Cámara Nacional de Comercio, informó el presidente del organismo, Federico González Sánchez.

El dirigente explicó que el número de afiliados ya supera las cifras del año pasado y actualmente suman alrededor de mil 600 negocios integrados a la cámara. “Estamos creciendo y el crecimiento ya supera lo del año pasado. Eso nos da un indicador de lo que está pasando, se está viendo gran apertura de pequeños y medianas empresas”, aseguró.

Añadió que lo observado en los últimos meses refleja que la población comienza a recuperarse en su actividad económica y que existe una mayor confianza para emprender.

El líder empresarial señaló que durante el verano algunos comercios resintieron la baja en las ventas, pero 15 días antes del regreso a clases el movimiento económico empezó a reactivarse en la capital del estado.

González Sánchez adelantó que a partir de finales de septiembre y hasta concluir el año se lanzarán programas de descuentos y promociones en los negocios afiliados a la cámara, con el fin de incentivar el consumo local.

“Se confía en tener una amplia oferta de promociones y descuentos para los consumidores”, expresó, al destacar que se busca un beneficio conjunto entre empresas y clientes.

Finalmente, señaló que existe una coordinación estrecha con organismos empresariales a nivel nacional para establecer programas que permitan un crecimiento sostenido del comercio organizado en Ciudad Victoria.