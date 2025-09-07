Transforman a Ciudad Victoria con arte e imaginación

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 7 de septiembre.- Con un aire de celebración cultural, la Casa del Arte de Victoria abrió la exposición “Fábulas verosímiles de una ciudad imaginaria”, dando inicio al segundo coloquio interdisciplinario Tópicos Victorenses.

El colectivo Amoxcalco y el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes trabajaron juntos para habilitar la galería “Maestro Ramón García Zurita” como un espacio donde la memoria urbana se transforma en lienzos y la imaginación encuentra voz.

Las piezas de Freyda Adame, Ximena Pazpa y Eduardo Vargas López ofrecen perspectivas contrastantes sobre la ciudad, reconstruida en formas, colores y metáforas que invitan tanto a habitarla como a evadir la rutina diaria.

“Queremos que el público se reconozca en estas imágenes y encuentre en ellas un eco de su propia identidad”, señalaron los organizadores, destacando la intención de abrir un diálogo constante entre arte y comunidad.

La muestra permanecerá abierta del 4 al 25 de septiembre y sirve como puerta de entrada a un programa que fusiona pensamiento y creatividad, con conferencias y debates que buscan profundizar en la identidad victorense.

El coloquio ofrecerá seis ponencias los días 10, 11, 18 y 25 de septiembre en la Biblioteca Pública “Ing. Marte R. Gómez”, abordando temas como herencias culturales, memorias colectivas y transformaciones sociales.

Impulsado por Jorge Antonio Fuentes García y Eduardo Vargas López, el encuentro pretende consolidar un espacio donde artistas y ciudadanía se reencuentren, transformando la ciudad en un territorio de símbolos compartidos.