IEPS amenaza estabilidad del sector restaurantero: podrían cerrar negocios y alza en informalidad

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en Ciudad Victoria, Jesús Arnoldo González, advirtió que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) representa una amenaza directa para la estabilidad del sector, al provocar alzas en precios, y una posible pérdida de empleos y crecimiento de la informalidad.

“El IEPS presenta riesgos en la alza de precios para el consumidor y puede ocasionar el cierre de pequeños negocios”, señaló.

González explicó que el impacto no solo se reflejará en los costos finales, sino también en la adaptación forzada de hábitos de consumo, lo que podría llevar a los clientes a buscar alternativas más económicas, afectando la rentabilidad de los restaurantes formales.

“Vamos a tratar de que nuestros consumidores no tengan tanto riesgo. Buscaremos estrategias para no incrementar tanto nuestros precios”, dijo.

El líder restaurantero alertó que, de no tomarse medidas, el impuesto podría fomentar el mercado negro y la evasión fiscal, debilitando aún más a los negocios establecidos.

“Esperamos que no lleguen a cerrar negocios pequeños ni que aumente la informalidad. Nos mantendremos firmes dentro de lo formal”, afirmó.

La Canirac local se encuentra en alerta preventiva, evaluando alternativas para mitigar el impacto del IEPS sin trasladar el costo directamente al consumidor. González reiteró que el gremio buscará soluciones legales y operativas para evitar que la carga fiscal derive en una crisis sectorial