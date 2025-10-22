Produce la Feria más de 14 toneladas de basura en Victoria

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-

La Feria Tamaulipas 2025 genera alrededor de 14 toneladas diarias de basura, informó el secretario de Servicios Públicos del Gobierno Municipal, Carlos Charles Ortiz, quien destacó el trabajo coordinado que se realiza para mantener el recinto y sus alrededores limpios durante todo el evento.

El funcionario explicó que, por instrucción del alcalde, se estableció una coordinación permanente con los organizadores de la feria para garantizar que las labores de limpieza se realicen de manera oportuna y eficiente.

“Nos pidieron una coordinación al alcalde, para que estuviéramos al pendiente, y todos los días estamos sacando basura”, señaló Charles Ortiz.

Agregó que las labores comienzan en las primeras horas del día, con cuadrillas que recorren tanto el interior como la periferia del recinto ferial.

“En la madrugada, a las cinco de la mañana, estamos en la periferia recogiendo basura y también de la periferia”, explicó.

El secretario detalló que el volumen de desechos generados por la afluencia diaria equivale al retiro de dos camiones recolectores por día, lo que representa cerca de 14 toneladas de basura diarias.

“Estamos sacando cerca de dos camiones diarios, estamos hablando de 14 toneladas diarias de basura que está generando la feria”, precisó.

Subrayó que el trabajo de limpieza se mantiene constante durante todo el evento, con el objetivo de ofrecer a las familias victorenses y visitantes un espacio limpio, seguro y ordenado, reflejo del compromiso del Gobierno Municipal con la buena imagen de la capital.