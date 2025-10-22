«Somos emotivos, pero la violencia no se tolera”: Morena admite desbordes en sus asambleas

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

La presidenta estatal de Morena en Tamaulipas, María Guadalupe Gómez Núñez, reconoció que la violencia registrada en asambleas morenistas, como la ocurrida en Reynosa el fin de semana, es producto del apasionamiento y la efervescencia de sus militantes, aunque advirtió que no será tolerada.

“Es una característica de los morenos: ser aferrados, emotivos… pero la violencia no se justifica y se procederá como se tiene que hacer”, declaró.

Gómez Núñez hizo un llamado a la calma, al señalar que las asambleas para conformar comités seccionales deben ser vistas como una festividad democrática, no como un campo de confrontación.

“Cuando trasciende la violencia, suspendemos la asamblea. Hay que investigar quiénes provocaron esto y proceder conforme al estatuto”, explicó.

La dirigente detalló que los casos serán canalizados a la Comisión de Honor y Justicia del partido, y que en el caso de personas ajenas a Morena, se buscarán vías alternas para sancionar.

Reiteró que el partido no encubrirá actos violentos, aunque insistió en que el apasionamiento es parte de la identidad morenista.

“Nos mantendremos firmes: la violencia no se tolera, venga de quien venga”, concluyó.