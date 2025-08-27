Evalúa Lalo Gattás eficiencia de los Servicios Públicos

Cd. Victoria, 27 de agosto 2025. – El alcalde de Victoria Lalo Gattás, evaluó los servicios públicos del municipio en reunión de trabajo con el titular del área Carlos Charles Ortiz, con el objetivo de reforzar y mantener la eficiencia en su prestación a los habitantes de la Capital de Tamaulipas.

Con apoyo del personal, planificó, coordinó e instruyó reforzar el Operativo Integral de esta área para continuar brindado una oportuna y eficaz asistencia de recolección de basura, atención de áreas verdes, parques, jardines y alumbrado público en todos los sectores de la ciudad.

Gattás Báez dispuso de manera adicional implementar un operativo de regreso a clases, para atender solicitudes de directivos de escuelas públicas y coadyuvar en que los espacios educativos se encuentren en condiciones de recibir el próximo lunes 1 de septiembre a la comunidad escolar.

En la reunión, Charles Ortiz rindió un informe sobre las acciones realizadas con el Operativo Integral de Servicios Públicos, a través del que se han atendido 120 colonias, 200 metros cuadrados de áreas verdes e instalado nueve circuitos con lámparas LED para seguridad de las familias victorenses.