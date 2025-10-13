Comerciantes ambulantes piden reforzar seguridad en colonias populares

Por José Gregorio Aguilar

Aunque el centro de la ciudad se mantiene con presencia policial y sin reportes recientes de incidentes, comerciantes ambulantes han solicitado mayor vigilancia en colonias populares, donde aseguran que persisten los robos a casa habitación y pequeños negocios.

Paulino Cortés, dirigente del comercio informal en Victoria, señaló que actualmente no se han recibido quejas por parte de sus agremiados en el primer cuadro de la ciudad.

“Gracias a Dios ahorita no hemos recibido ninguna queja. Hay seguridad en el centro, hay estatales caminando a pie y eso ahuyenta a los ladrones”, expresó.

Sin embargo, advirtió que muchos de sus compañeros viven en colonias populares, donde sí han sido víctimas de robos.

“Un compañero de la Moderna iba con su esposa y le arrebataron el celular y el bolso. No levantaron acta porque dicen que es pérdida de tiempo”, relató.

Cortés también respaldó las declaraciones del presidente de la CANACO, quien recientemente alertó sobre robos frecuentes en tiendas de conveniencia y tienditas de barrio.

“Sí ha habido muchos robos en tienditas de las colonias. Por eso pedimos al secretario de Seguridad Pública y al señor gobernador que manden más vigilancia a esas zonas”, añadió.

El líder del comercio ambulante reconoció que el centro de Victoria se mantiene tranquilo, pero insistió en que la vigilancia debe extenderse a las zonas donde realmente viven los trabajadores.

“En el centro estamos bien, lo repito. Pero en las colonias populares necesitamos más presencia policial para evitar que personas con malas intenciones sigan afectando a quienes trabajan”.