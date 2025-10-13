En Feria Tamaulipas 2025, ofrecerán nayaritas talleres

Ciudad Victoria, Tamaulipas.–

A partir de este jueves 16 de octubre, la Feria Tamaulipas 2025 abre sus puertas para recibir a las y los tamaulipecos. En esta edición, el estado invitado será Nayarit, que ofrecerá una experiencia artesanal única con una serie de talleres especiales que se llevarán a cabo del 22 al 24 de octubre en el Polyforum “Rodolfo Torre Cantú”.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas, destacó la importancia de fortalecer lazos turísticos con otras entidades del país. Señaló que tener un estado invitado como Nayarit no solo enriquece la experiencia de la feria, sino que suma un valor especial a las actividades programadas para este 2025.

Como parte de esta colaboración, Nayarit ofrecerá talleres donde el público podrá aprender a elaborar tablillas de chocolate, cuadros de estambre, pulseras de chaquira, entre otros productos típicos de la región.

El funcionario estatal aclaró que estos talleres estarán disponibles únicamente del miércoles 22 al viernes 24 de octubre, y se desarrollarán en el Polyforum de Ciudad Victoria. Serán tres días en los que las y los asistentes podrán disfrutar de una experiencia artesanal única, en un horario de 12:00 a 18:00 horas. La participación será mediante registro previo.

Talleres programados

Miércoles 22 de octubre

12:00 a 13:00 – Pomada de albahaca y ruda

15:00 a 16:00 – Mazapán artesanal

16:00 a 17:00 – Tablilla de chocolate

17:00 a 18:00 – Cuadro de estambre

Registro: https://qrco.de/bgD0v1

Jueves 23 de octubre

12:00 a 13:00 – Pulsera de chaquira

15:00 a 16:00 – Tablilla de chocolate

16:00 a 17:00 – Gel desinflamatorio de romero

17:00 a 18:00 – Mazapán artesanal

Registro: https://qrco.de/bgD126

Viernes 24 de octubre

12:00 a 13:00 – Tablilla de chocolate

15:00 a 16:00 – Cuadro de estambre

16:00 a 17:00 – Mazapán artesanal

17:00 a 18:00 – Pomada de albahaca y ruda

Registro: https://qrco.de/bgJtHX