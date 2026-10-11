¡Histórico! Tamaulipas alcanza su mejor posición en la Paralimpiada Nacional

– Con un total de 158 medallas, 68 de ellas de oro, Tamaulipas conquistó el Top 7 en la Paralimpiada Nacional 2026; es la mejor actuación del estado en este evento

Octubre 11 de 2026

Guadalajara, Jalisco.- Tamaulipas cerró una participación histórica en la Paralimpiada Nacional CONADE 2026 al ubicarse en el séptimo lugar del medallero nacional, la posición más alta que ha conseguido una delegación tamaulipeca en la historia de esta competencia.

El estado ya había conseguido colocarse anteriormente dentro del Top 10 nacional, con actuaciones que lo han mantenido entre las delegaciones protagonistas del deporte adaptado. Sin embargo, en esta edición alcanzó un nuevo punto histórico al subir hasta el séptimo puesto, su mejor clasificación general en la Paralimpiada Nacional.

De acuerdo con lo informado por el director general del INDE Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, Tamaulipas conquistó 158 medallas, 68 de oro, 52 de plata y 38 de bronce, cifras que reflejan el desempeño de la delegación en Guadalajara.

Según los datos otorgados por la CONADE, el paratletismo fue la disciplina que más preseas aportó a la cosecha tamaulipeca, con 120 medallas: 59 de oro, 37 de plata y 24 de bronce. Le siguió la paranatación, con 20 preseas: seis de oro, siete de plata y siete de bronce.

En boccia, Tamaulipas consiguió seis medallas, con una de oro, dos de plata y tres de bronce. La paradanza aportó ocho preseas, con dos oros, cinco platas y un bronce, mientras que el paratenis sumó cuatro medallas, una de plata y tres de bronce.

Entre los grandes protagonistas de esta actuación destaca el victorense Gabriel Alejandro Avilés González, quien consiguió dos récords mundiales en los 100 y 200 metros planos del atletismo adaptado, como parte de una delegación que tuvo resultados destacados en distintas disciplinas.

Este resultado es producto del trabajo de los atletas, entrenadores y personal que integra la delegación tamaulipeca, con el respaldo del Instituto del Deporte de Tamaulipas, bajo las instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya y la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González, para fortalecer la preparación y participación de los deportistas.

Con esta actuación, Tamaulipas establece un nuevo referente en la historia de la Paralimpiada Nacional y confirma el crecimiento de sus atletas en el deporte adaptado, con una delegación que volvió a competir al más alto nivel y que ahora deja como registro su séptima posición nacional.