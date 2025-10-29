Enrique Jonguitud
Ciudad Victoria, 29 de octubre.-Las enfermedades prevenibles por vacunación han disminuido notoriamente en Tamaulipas, de acuerdo con el reporte del Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud Federal.
Esto a pesar de que se registran 1,968 casos de varicela en la entidad.
Hasta la semana 42 del 2025, el Boletín Epidemiológico reporta poca inocencia de las enfermedades que son evitadas a través de vacunas.
En los casos de Enteritis debida al Rotavirus, el estado de Tamaulipas reporta 42 casos; mientras que en Meningitis Tuberculosa solo hay 11 casos.
En el Tétanos neonatal se reportan cero casos y solo 1 caso de Tétanos. En Tosferina se reportan 19 casos y cero casos en Meningitis Meningocicica.
En cuanto al Neumococo y la Viruela Símica no se reporta ningún caso, al igual que no hay casos de Rubeola y Sarampión.
En el caso de la influenza Tamaulipas solo reporta 53 casos, con lo cual las campañas de vacunación han demostrado su eficacia en la entidad.