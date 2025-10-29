Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 29 de octubre.-Tamaulipas se consolidó como una de las entidades con mayor dinamismo económico del país, al alcanzar el sexto lugar nacional en incremento anual de actividad económica, de acuerdo con el más reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El estudio del INEGI, correspondiente al segundo trimestre de 2025, revela que el estado registró un crecimiento de 2.2 por ciento en su actividad económica, lo que lo coloca también en el séptimo lugar nacional en comparación trimestral.

Durante el primer trimestre del año, Tamaulipas ya había mostrado una tendencia positiva con un aumento de 1.5 por ciento, lo que consolidó el avance observado en el reporte más reciente del Índice Trimestral de Actividad Económica Estatal (ITAEE).

El organismo federal destacó que el comportamiento económico de la entidad se debe al impulso de sectores clave como la industria manufacturera, la exportación de equipos computacionales y autopartes, así como las actividades petroleras y energéticas.

Asimismo, el comercio y la ganadería han contribuido de manera importante al crecimiento económico estatal, manteniendo una línea ascendente pese a la desaceleración en otras regiones del país.

El INEGI precisó que la posición alcanzada por Tamaulipas refleja una recuperación sostenida y un entorno favorable para la inversión y la productividad.

Con estos resultados, Tamaulipas se perfila como una de las economías estatales más competitivas de México, con una estructura diversificada que continúa generando empleo y fortaleciendo su presencia en los mercados nacionales e internacionales.