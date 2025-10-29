Descartan irregularidades en el pago de becas educativas en Tamaulipas

La Secretaría de Educación del Estado aseguró que la Auditoría Superior de la Federación no detectó anomalías en el manejo de los recursos destinados a becas.

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 29 de octubre.-La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) rechazó las versiones que apuntaban a un supuesto fraude en el manejo de los recursos para becas educativas, luego de que una revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmara que no existen irregularidades.

El titular de la Unidad Ejecutiva de la SET, Hugo Fonseca Reyes, informó que el pasado 30 de septiembre la dependencia recibió los resultados de la auditoría federal “en donde no marca ninguna anomalía en el uso del recurso para las becas”.

Fonseca sostuvo que los señalamientos difundidos por algunos medios y actores políticos carecen de sustento y responden a una campaña de desinformación. “A partir de ahí no existe ningún tipo de desvío que señalan algunos medios o personas”, puntualizó.

El funcionario explicó que las versiones sobre supuestos pagos de hasta 150 mil pesos a beneficiarios son completamente falsas, ya que los apoyos educativos oscilan en promedio en los dos mil pesos por estudiante.

“Son algunos temas políticos simplemente y nosotros aquí estamos dando la cara”, declaró Fonseca, al enfatizar que la Secretaría mantiene absoluta transparencia en la administración de los recursos destinados al programa de becas.

Finalmente, reiteró que la revisión de la ASF respalda la correcta aplicación del presupuesto y descartó que exista evidencia alguna que compruebe un manejo irregular del dinero público en este rubro.