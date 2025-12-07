Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 7 de diciembre.- Las autoridades de Tamaulipas dieron a conocer la situación del semáforo del agua en la entidad con una actualización que coloca a 13 municipios en color rojo, 16 en color amarillo y 14 en color verde, de acuerdo con el reporte oficial más reciente.

De acuerdo a la información todos los municipios de la frontera norte se encuentran en rojo lo cual significa que padecen estrés hídrico y poca disponibilidad de agua potable, siendo la región más afectada por la falta del recurso.

Más otros municipios en rojo son San Nicolás Tula y Ciudad Victoria esto pese a qué el agua de la capital de Tamaulipas depende de la presa Vicente Guerrero la cual se encuentra en niveles altos y óptimos en cuanto a su llenado de agua.

No obstante el semáforo no da a conocer la metodología con la cual se considera que Ciudad Victoria en sequía, donde actualmente se suministra agua las 24 horas del día, lo que genera dudas sobre los criterios utilizados.

Los municipios en color amarillo del semáforo del agua se ubican entre la zona centro y la frontera de Tamaulipas hacia el norte, lo que indica una disponibilidad media del recurso hídrico.

En cambio prácticamente todo el sur del Estado y casi todo el centro se encuentra el semáforo verde lo cual es una buena noticia en cuánto la disponibilidad de agua para la población y las actividades productivas.

Eso porque después de varios años de sequía el 2024 y 2025 ha traído suficiente agua a Tamaulipas a excepción del norte de entidad donde se sigue padeciendo la falta de lluvias.

Finalmente, el reporte refleja contrastes importantes entre regiones y confirma que mientras una parte del estado cuenta con niveles óptimos de agua, otra continúa enfrentando condiciones críticas de escasez.