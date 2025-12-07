Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 7 diciembre.- Durante los primeros 11 meses del 2025, Tamaulipas registra 2,927 casos de pacientes con depresión, informó la Secretaría de Salud federal a través del boletín epidemiológico correspondiente al primero de diciembre.

De acuerdo con el documento, la depresión es una enfermedad que afecta en mayor proporción al género femenino que al masculino en el estado, de acuerdo con los datos oficiales recopilados durante el presente año.

Del total de casos registrados en Tamaulipas, 2,191 corresponden a mujeres y 736 a hombres, lo que confirma una marcada diferencia en la incidencia de esta enfermedad entre ambos géneros.

Aunque el boletín no ofrece detalles específicos sobre las causas, se señala que esta enfermedad neurológica presenta mayor impacto en las mujeres, sin que hasta el momento se expliquen los factores que influyen en esta tendencia.

En cuanto a otras enfermedades neurológicas, el boletín epidemiológico indica que en Tamaulipas se registran 357 casos de la enfermedad de Parkinson, de los cuales 184 pacientes son hombres y 173 pacientes son mujeres.

Además, las estadísticas también señalan que en el caso de la enfermedad de Alzheimer se contabilizan 39 pacientes hombres y 60 mujeres, para un total de 99 casos detectados en la entidad.

Las cifras reflejan que las enfermedades neurológicas mantienen una presencia constante en la población tamaulipeca, lo que representa un reto para los servicios de salud en materia de atención especializada.

En ese sentido, las autoridades recomiendan atenderse oportunamente ante cualquier síntoma de alguna enfermedad mental o neurológica para recibir atención adecuada y a tiempo.