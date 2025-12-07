Confirman que una mujer dirigirá al IETAM en elecciones del 2027

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 7 de diciembre.- La presidencia del Instituto Electoral de Tamaulipas estará a cargo de una mujer durante el proceso electoral de 2027, además de que las dos consejerías actualmente vacantes también deberán ser ocupadas por mujeres para cumplir con el principio de paridad de género, afirmó el consejero presidente del organismo, Juan José Ramos Charre.

El funcionario explicó que los nombramientos de las dos consejerías pendientes no se realizarán de manera inmediata, ya que el procedimiento está programado para el año 2026 y dependerá directamente de los acuerdos que emita el Instituto Nacional Electoral.

Ramos Charre recordó que su periodo al frente del instituto concluye el 22 de enero de 2027, aunque manifestó su expectativa de que antes de esa fecha el INE concrete la designación de la nueva presidenta del órgano electoral en Tamaulipas.

“Supongo que el INE desde el segundo semestre del 2026 empezará con el trabajo que vaya para la definición de quién sea la próxima mujer que encabece la presidencia de asuntos electoral de Tamaulipas iba a representar por supuesto para nosotros”, expuso.

Señaló que lo ideal es que el nombramiento de la consejera que encabezará los trabajos de la elección de 2027 se realice con anticipación, a fin de que cuente con el tiempo suficiente para organizar de manera adecuada el proceso.

Explicó que una designación anticipada permitiría una planeación más sólida de los comicios, además de facilitar una transición ordenada en la dirección del instituto, lo que brindaría mayor certeza tanto a los partidos políticos como a la ciudadanía.

“En lo personal tengo la impresión existe una cierta cautela por parte de las autoridades electorales por la iniciativa que presentó la presidenta de la República en cuanto al proyecto de reforma político-electoral”, declaró.

Ramos Charre añadió que “porque eventualmente como se ha dicho la iniciativa puede poner sobre la discusión la medida más extrema que es la eliminación de los institutos electorales locales o su reducción”.

Finalmente, indicó que este contexto de cautela influye en los tiempos de las designaciones, por lo que reiteró que será el INE quien defina el calendario y los perfiles que ocuparán tanto las consejerías vacantes como la presidencia del IETAM rumbo a la elección de 2027.