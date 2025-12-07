Enfrentan agricultores buenos rendimientos con precios insuficientes en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 7 de diciembre.- Aunque las lluvias registradas en la región centro de Tamaulipas permiten prever un buen ciclo agrícola, los productores continúan enfrentando un escenario económico adverso debido a los bajos precios de los granos básicos y a la falta de apoyos suficientes.

Ángel Lara Martínez, secretario general de la Liga de Comunidades Agrarias, señaló que las condiciones de humedad en el campo son favorables y permiten augurar buenos rendimientos para el próximo ciclo agrícola.

El dirigente destacó que las precipitaciones llegaron en un momento oportuno, lo cual influyó de manera positiva en la cosecha anterior, especialmente en el cultivo del sorgo.

Al referirse a los resultados obtenidos, aseguró: “Las aguas llegaron a tiempo, incluso antes tuvimos rendimientos en cuanto al cultivo del sorgo por arriba de lo esperado por arriba de dos toneladas y media que es bastante importante para la zona centro”.

Sin embargo, a pesar de los buenos rendimientos en el campo, el problema principal continúa siendo el bajo precio al que se comercializan los productos agrícolas.

Sobre el precio del sorgo, Lara Martínez expresó: “lo lamentable o sí la situación más complicada, más lo lamentable para nosotros es el precio inicial entre 3,500 terminó en 3,600 la tonelada lo cual pues es insuficiente para cubrir los costos de inversión”.

A pesar de este panorama, el líder campesino destacó que para los productores mantenerse en equilibrio financiero ya representa un logro, al señalar: “Pero bueno en la agricultura el hecho de salir ahora sí que tablas o empate este pues ya es ganancia”.

Finalmente, explicó que los principales cultivos de la región son el sorgo y el maíz, mientras que el frijol se siembra principalmente para el autoconsumo de las familias campesinas.