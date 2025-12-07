A siete años de 4T es fuerte el apoyo popular

El Partido del Trabajo reconoce que, a siete años del inicio del proyecto de transformación pública en México, el país atraviesa un momento decisivo para evaluar los cambios que han marcado esta etapa y para reflexionar sobre los desafíos que aún persisten en materia de justicia social, desarrollo económico con igualdad y fortalecimiento de la vida democrática.

El comisionado político nacional del Partido del Trabajo en Tamaulipas, Arcenio Ortega Lozano subrayó que en este periodo se han impulsado políticas orientadas a reducir desigualdades históricas, ampliar el acceso a derechos básicos y priorizar a los sectores tradicionalmente marginados.

En el marco de este séptimo aniversario, el Partido del Trabajo subraya la importancia de colocar en el centro del diálogo público a las y los trabajadores, las comunidades, los pueblos indígenas, la economía popular y los sectores que han demandado durante décadas una mayor justicia distributiva.

Ortega Lozano dijo que reconocer los avances y señalar con claridad los retos pendientes es esencial para consolidar un país más equitativo, con instituciones fuertes y políticas públicas sostenibles.

El PT reafirma su compromiso histórico con las causas sociales y con la participación activa de la ciudadanía en la construcción de un país más justo, democrático y solidario.

Del mismo modo, invita a mantener espacios de análisis plural, respeto y discusión informada sobre el rumbo del país y sobre las transformaciones que se están llevando a cabo.