Vehículo chocolate se viene de «chorria» y cae a dren frente a la torre Bicentenario

Ciudad Victoria-

Dos burócratas se vieron en tremenda situación al quedar atrapados sus coches en un separador que hay en la plaza de la Torre Bicentenario.

El bochornoso caso pasó a las 8 de la mañana y el primero en caer fue un carro Chevrolet Aveo de procedencia americana.

El carro se hallaba estacionado en la parte alta de la plaza y se le “botó” la plancha de cambios por lo que se fue” “bajando” la pendiente.

Finalmente terminó por quedar empotrado en un separador donde se localiza una alcantarilla.

Otro automovilista con su sedán Chevrolet Cavalier americano quiso sacarlo pero también quedó atrapado.

Un tercer carro marca Renault tipo Wid también trató de mover a los coches pero no lo logró por lo que se tuvo que pedir más ayuda para poder sacarlo.

Como no hubo daños a otras personas la autoridad no intervino.