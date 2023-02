Niega Fiscal que crimen contra policía investigador tenga que ver con sus funciones

[ssba]

Ciudad Victoria.-

Irving Barrios Mujica, Fiscalía General de Tamaulipas descartó que la ejecución de un agente investigador en la ciudad de Reynosa tenga algo que ver con su labor y reveló que se trata de algo personal.

“De manera preliminar lo que podemos adelantar es de que no tiene nada que ver con sus funciones, fue una situación particular, un tema que es ajeno a la función que fungía el compañero”, dijo en entrevista.

Aun así el hecho de que hayan asesinado a un servidor público de esta institución es reprochable.

“Nosotros como fiscalía reprochamos el hecho y haremos todo lo posible porque no quede impune y no vamos a permitir que atenten contra servidores públicos de la fiscalía”.

Reveló que hay avances en el caso pues hay nombres y apodo del que jaló el gatillo.

La víctima es José Luis Juárez Jiménez y fue ultimado la mañana del domingo en una rosticería que hay en la colonia Aeropuerto en la ciudad de Reynosa.

El fiscal dijo que Juárez Jiménez se encontraba en la unidad de delitos contra los niños, niñas y mujeres y al que en el momento en que lo atacaron se encontraba fuera de trabajo.

Luego de que el gatillero lo matara huyó con otro a bordo de una camioneta pero que más adelante del lugar del crimen la chocaron por lo que bajaron a un automovilista para quitarle la unidad y seguir la fuga.

Barrios Mujica se reservó a exhortar a los demás policías a no salir ya que lo considera como un hecho aislado la labor.