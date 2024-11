Putin firma una doctrina que facilita el uso de armas nucleares en ataques convencionales

El presidente Vladímir Putin formalmente redujo el martes el umbral para el uso de armas nucleares por parte de Rusia, luego que el presidente estadounidense Joe Biden permitió a Ucrania atacar objetivos dentro de territorio ruso con misiles de mayor alcance suministrados por Estados Unidos.

La nueva doctrina permite una posible respuesta nuclear por parte de Moscú incluso a un ataque convencional sobre Rusia por cualquier nación que esté apoyada por una potencia nuclear.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que Ucrania disparó el martes seis misiles ATACMS fabricados en Estados Unidos contra una instalación militar en la región de Bryansk que limita con Ucrania, agregando que las defensas aéreas derribaron cinco de ellos y dañaron uno más. El ejército ucraniano afirmó que el ataque alcanzó un depósito de municiones ruso.

Si bien la doctrina prevé una posible respuesta nuclear por parte de Rusia a tal ataque convencional, está formulada de manera amplia para evitar un compromiso firme de usar armas nucleares y mantener abiertas las opciones de Putin.

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, enfatizó que el ataque ucraniano en Bryansk habría sido imposible sin la participación de expertos militares estadounidenses. El ataque marcó una “nueva fase cualitativamente de la guerra occidental contra Rusia”, dijo al margen de la reunión del G20 en Brasil, advirtiendo que Moscú “responderá en consecuencia” sin dar más detalles.

La aprobación del documento demuestra la disposición de Putin para recurrir a su arsenal nuclear para obligar a Occidente a retroceder mientras Moscú presiona una ofensiva lenta en Ucrania cuando la guerra alcanzó su día milésimo.

Preguntado el martes si un ataque ucraniano con misiles estadounidenses de largo alcance podría potencialmente desencadenar una respuesta nuclear, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, respondió afirmativamente, señalando la disposición de la doctrina que mantiene la puerta abierta para ello después de un ataque convencional que plantee amenazas a la “soberanía e integridad territorial” de Rusia y su aliado, Bielorrusia.

Preguntado si la doctrina actualizada fue emitida deliberadamente para seguir a la decisión de Biden, Peskov dijo que el documento fue publicado “de manera oportuna” y que Putin instruyó al gobierno para actualizarlo a principios de este año para que esté “en línea con la situación actual”.

Putin anunció por primera vez cambios en la doctrina nuclear en septiembre, cuando presidió una reunión sobre las revisiones propuestas. Anteriormente había advertido a Estados Unidos y otros aliados de la OTAN que permitir a Ucrania usar armas de largo alcance suministradas por Occidente para golpear territorio ruso significaría que Rusia y la OTAN están en guerra.

Washington ha permitido a Ucrania usar las armas de mayor alcance en objetivos dentro de Rusia después de declarar que miles de efectivos norcoreanos fueron desplegados en la región rusa de Kursk para combatir una incursión de las fuerzas de Kiev.

Funcionarios de la Casa Blanca no se sorprendieron por la decisión de Putin, y Estados Unidos no ha visto ningún cambio en la postura nuclear de Rusia, según un funcionario del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos que no estaba autorizado a comentar públicamente y solicitó el anonimato.

Como resultado, la administración Biden “no ha visto ninguna razón para ajustar nuestra propia postura o doctrina nuclear en respuesta a las declaraciones de Rusia hoy”, agregó el funcionario. Sin embargo, el funcionario dijo que la Casa Blanca lo ve como “retórica irresponsable”.

Pero el funcionario subrayó que la llegada de miles de soldados norcoreanos para participar en operaciones de combate contra Ucrania fue una escalada importante por parte de Moscú que exigía una respuesta.

El primer ministro británico, Keir Starmer, denunció la nueva doctrina como el ”último ejemplo de irresponsabilidad” del “depravado gobierno ruso”, según la portavoz Camilla Marshall.

“Rusia es la que continúa escalando esta guerra, y el uso de efectivos norcoreanos es solo un ejemplo de eso”, dijo Marshall. ”Él podría retirar sus tropas, retroceder sus tanques y poner fin al asalto y al derramamiento de sangre innecesario tanto en Ucrania como en Rusia. … Le instaríamos a hacerlo”.

La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, dijo en Varsovia que su país no se dejaría intimidar por la nueva política de Rusia, diciendo que su país cometió el error de acobardarse ante la agresión de Moscú en el pasado pero que no lo haría de nuevo.

La doctrina actualizada dice que un ataque contra Rusia por parte de una potencia no nuclear con la “participación o apoyo de una potencia nuclear” será visto como su “ataque conjunto a la Federación Rusa”.

Dice que cualquier ataque aéreo masivo en Rusia podría desencadenar una respuesta nuclear pero evita cualquier compromiso firme y menciona la “incertidumbre de escala, tiempo y lugar de posible uso del disuasivo nuclear” entre los principios clave de la disuasión nuclear.

El documento también señala que la agresión contra Rusia por parte de un miembro de un bloque militar o coalición se ve como “una agresión de todo el bloque”, una clara referencia a la OTAN.

Al mismo tiempo, detalla las condiciones para el uso de armas nucleares con mayor detalle en comparación con versiones anteriores de la doctrina, señalando que podrían usarse en caso de un ataque aéreo masivo que involucre misiles balísticos y de crucero, aviones, drones y otros vehículos voladores.

La formulación parece ampliar significativamente los desencadenantes para el posible uso de armas nucleares en comparación con la versión anterior que indicaba que Rusia podría recurrir a su arsenal atómico en caso de un ataque con misiles balísticos.

El presidente Alexander Lukashenko, quien ha gobernado Bielorrusia con mano de hierro durante más de 30 años y ha dependido de los subsidios y el apoyo ruso, ha permitido a Rusia usar el territorio de su país para enviar tropas a Ucrania y desplegar algunas de sus armas nucleares tácticas.

Desde que Putin envió tropas a Ucrania, él y otras voces rusas han amenazado frecuentemente a Occidente con el arsenal nuclear de Rusia para desalentarlo de aumentar el apoyo a Kiev.

Halcones rusos pidieron endurecer la doctrina durante meses, argumentando que la versión anterior no disuadió a Occidente de aumentar su ayuda a Ucrania y creó la impresión de que Moscú no recurriría a armas nucleares.