Comienza campaña de deportaciones: llegan a Tijuana jornaleros arrestados en su trabajo

Un grupo de deportados arrestados en la que podría ser una de las primeras redadas de la nueva administración de Donald Trump llegó el martes por la noche a Tijuana, en el extremo occidental de la frontera entre México y Estados Unidos.

Según explicó a los gritos un hombre a la distancia a un pequeño grupo de periodistas que presenciaron su llegada, los detuvieron el martes mientras estaban trabajando como jornaleros en Denver, Colorado. Un migrante de otro grupo dijo que habían sido arrestados en Oregón sin dar más detalles

Mencionaron que en total eran unas 100 personas no sólo de México sino también de otros países. The Associated Press presenció la llegada unos 70.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum confirmó el miércoles que hubo retornos la víspera y, sin especificar, indicó que las cifras eran menores a las habituales. En 2024, según cifras oficiales, más de 500 mexicanos fueron deportados diariamente en promedio.

Los deportados por el cruce del Chaparral, en Tijuana, fueron saliendo desde que cayó la noche del martes en pequeños grupos, algunos vestidos con ropa de trabajo llevando bolsas naranjas con sus pertenencias. Autoridades mexicanas en el lugar se disponían a trasladarlos pero no quisieron informar adónde.

La presidenta dijo que ya se están instalando los nuevos centros de atención en la frontera para recibir a los mexicanos que sean devueltos y que estarán listos en tres o cuatro días. Serán nueve espacios ubicados en municipios colindantes a los 11 puntos oficiales de repatriación de los seis estados fronterizos.

La presidenta enfatizó que también se han iniciado las conversaciones formales con la nueva administración estadounidense con una llamada que tuvieron el martes el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

“Fue una muy buena conversación, muy cordial, se habló de temas de migración, de temas de seguridad”, dijo Sheinbaum sin dar más detalles.

Además de los nueve centros nuevos, el gobierno federal plantea utilizar algunos ya existentes en Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros donde, según explicó Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, se recibirá también a extranjeros que tenían cita para pedir asilo en Estados Unidos pero que fue cancelada cuando Trump paralizó la aplicación virtual CBPOne.

No obstante, Sheinbaum ha insistido en que el objetivo de México con los extranjeros, tanto los que esperaban cita como los que sean devueltos por la reinstalación del programa “Permanecer en México” —que retorna a los solicitantes de asilo mientras esperan su audiencia en cortes estadounidenses— es primero darles atención humanitaria y luego retornarlos a su países de forma voluntaria.