Cena de Trudeau y Trump fue clave para que se eliminen aranceles, dice embajadora de Canadá en EEUU

La embajadora de Canadá en Estados Unidos dijo el domingo que el primer ministro Justin Trudeau tuvo éxito en hacer que el presidente electo Donald Trump y los principales nominados al gabinete comprendieran que es injusto agrupar a Canadá con México en cuanto al flujo de drogas y migrantes hacia Estados Unidos.

Kirsten Hillman, embajadora de Canadá en Washington, dijo a The Associated Press en una entrevista que la cena de Trudeau con Trump el viernes fue un paso muy importante para intentar que Trump dé marcha atrás en la amenaza de imponer aranceles a todos los productos del principal socio comercial estadounidense.

Hillman estuvo en el club Mar-a-Lago de Trump en Florida y se sentó en una mesa adyacente a la de Trudeau y Trump.

Trump amenazó con imponer aranceles a los productos de Canadá y México si no detienen lo que denominó como el flujo de drogas y migrantes a través de sus fronteras. En una publicación en las redes sociales el pasado lunes dijo que impondría un arancel del 25% a todos los productos que entraran en Estados Unidos procedentes de Canadá y México como una de sus primeras órdenes ejecutivas.

Hillman dijo que Trudeau pidió ver a Trump en persona en una llamada telefónica el lunes y Trump lo invitó a cenar el viernes.

En la cena, Hillman dijo que se le hizo ver a Trump que no hay comparación entre la frontera Canadá-Estados Unidos y la frontera México-Estados Unidos.

“El mensaje de que nuestra frontera es tan vastamente diferente a la frontera mexicana fue realmente comprendido”, dijo Hillman.

Hillman dijo que la mayor parte de la cena del viernes se centró en las preocupaciones fronterizas de Trump. La embajadora dijo que una prioridad de Trudeau era señalar el grado de diferencia.

Hillman dijo que realmente no hay comparación, señalando que esencialmente no hay tráfico de fentanilo de Canadá a Estados Unidos. Dijo que hay incautaciones, pero las autoridades dicen que esas son incautaciones para uso personal y no tráfico criminal. Indicó que el 99,8% del fentanilo incautado por las autoridades estadounidenses en Estados Unidos proviene de México.

“También con respecto a las personas, individuos ilegales que cruzan ilegalmente, Canadá el año pasado representó menos del uno por ciento, 0,6% fueron de total de interceptaciones desde Canadá”, dijo Hillman.

Los agentes de aduanas de Estados Unidos incautaron 19,5 kilogramos (43 libras) de fentanilo en la frontera canadiense el último año fiscal, en comparación con 9,6 toneladas (21.100 libras) en la frontera mexicana. En inmigración, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos realizó 56.530 arrestos en la frontera mexicana solo en octubre y 23.721 arrestos en la frontera canadiense entre octubre de 2023 y septiembre de 2024. Hillman dijo que la cantidad de migrantes está bajando desde el verano.

“Los hechos son difíciles de negar”, afirmó Hillman.

Con todo, Hillman afirmó que Canadá está dispuesto a realizar nuevas inversiones en seguridad fronteriza y que hay planes para aumentar el número de helicópteros, aviones no tripulados y fuerzas del orden.