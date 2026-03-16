Llama Diputada Yuriria a respetar cajones asignados para personas con discapacidad

*Yuriria Iturbe presentó una iniciativa en el Congreso para garantizar el acceso en el frente de los domicilios de personas con discapacidad y homologar la asignación de cajones a un marco legal uniforme alineado con las normas oficiales mexicanas.

*La Diputada participó en el arranque de la campaña de USAER 98N de Educación Especial por el respeto a los espacios públicos para personas con discapacidad, en el marco del Mes de la Educación Especial e Inclusiva en Tamaulipas.

Cd. Victoria, Tamaulipas (13 de marzo 2026) –

En el marco del Mes de la Educación Especial e Inclusiva, la Diputada Yuriria Iturbe Vázquez llamó a la ciudadanía a respetar las rampas y cajones de estacionamiento destinados a personas con discapacidad. Lo hizo durante el arranque de la campaña organizada por la USAER 98N de Educación Especial, realizado este viernes en la calle 17 Carrera.

La legisladora morenista refirió la iniciativa que presentó en el Congreso del Estado para garantizar el acceso en el frente de los domicilios de personas con discapacidad y establecer un marco legal uniforme para la asignación de cajones, alineado con las normas oficiales mexicanas vigentes.

«Un cajón de estacionamiento puede ser la diferencia entre que alguien pueda o no pueda salir adelante en su día; puede hacer la diferencia en una situación de emergencia», dijo Iturbe, quien preside la Comisión de Educación en el Congreso local.

Además de la norma, la Diputada enfatizó que se necesita la buena voluntad de la gente para respetar los espacios e invitó a presentar denuncia ante el municipio cuando no se respeten. «Todos los días debemos estar sembrando esta responsabilidad. Cuando hacemos las cosas con amor y convicción, las cosas pueden cambiar», concluyó.

Guillermina Hernández, responsable de USAER 98N, indicó que esta campaña lleva 23 años realizándose en diferentes espacios. Aunque reconoció avances en la cultura de respeto, advirtió que aún hay quienes se niegan a solidarizarse. «Estacionarte en un lugar asignado para personas con discapacidad cuando no lo necesitas es quitarle la oportunidad a alguien que realmente depende de ese espacio».

Por su parte, el ciudadano Isaí Grimaldo Ortiz, quien vive con discapacidad, subrayó que muchas veces los obstáculos reales de movilidad no están en el cuerpo sino en la ciudad: banquetas inutilizables, calles en mal estado, inaccesibilidad en el transporte y falta de empatía. «El cajón no es un lujo ni un privilegio; es una herramienta para movernos con dignidad», puntualizó.

La Diputada Yuriria señaló que respetar los espacios asignados no es un gesto de cortesía sino una obligación, y llamó a la ciudadanía a denunciar cuando no se cumpla.