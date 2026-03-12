Instalará gobierno de Victoria ventanilla de atención al sector empresarial.

Cd. Victoria, 12 de marzo de 2026. – Con el fin de facilitar la llegada de nueva inversión y fuentes de empleo para Victoria, el alcalde Eduardo Gattás Báez anunció la apertura de ventanilla exclusiva al sector empresarial para la atención y orientación de trámites.

En reunión con representantes de cámaras, asociaciones y colegios, dijo estar convencido que las mejores decisiones se construyen juntos y el sector empresarial es factor clave de la estrategia para impulsar el desarrollo económico en la Capital de Tamaulipas.

Entre otros acuerdos y propuestas por parte de la CANACO, CMIC, COPARMEX, AMPI, CANIETI, la Asociación de Hoteles y Moteles y los colegios de abogados, ingenieros y arquitectos, notarios y de psicológicos, se escucharon en esta mesa de alianzas por el desarrollo y bienestar de Victoria.

El Gobierno Municipal presentó el proyecto “Quédate en Victoria, la capital de Tamaulipas”, las actividades recreativas de Victoria para esta Semana Santa y entregó el mantel turístico para su revisión y mejoramiento al presidente de la CANIRAC Jesús Arnoldo Gómez González.