Impulsan Municipio e instituciones de seguridad educación libre de violencia.

Cd. Victoria, 12 de marzo de 2026. – Con el objetivo de impulsar una educación libre de violencia, personal de Policía de Género, SIPINNA, Centro Integral Juvenil y Fiscalía del Estado, en coordinación con el Departamento de Programas Institucionales del Municipio, impartió platicas de concientización a estudiantes de la Secundaria Técnica No. 71 José Antonio Hernández García.

La estrategia, planificada en la Mesa de Seguridad Municipal, con la colaboración de instituciones militares, de seguridad pública y judicial, incluye temas de sensibilización sobre acoso escolar, sexualidad y noviazgo, bullying, violencia intrafamiliar y prevención del delito para fomentar entornos más seguros y saludables al interior de la comunidad escolar.

Hugo Reséndez Silva, secretario del Ayuntamiento de Victoria, explicó que, por instrucción del presidente municipal de Victoria, Eduardo Gattás Báez, se busca estrechar el vínculo de colaboración con autoridades educativas con el objetivo de fortalecer con pláticas en todos los planteles educativos la cultura de la prevención de conductas antisociales.

En la plática informativa, se proporciona conocimientos al personal docente y directivo del plantel para identificar conductas de riesgo en el aula, entorno social y familiar del alumno, así como las instancias de apoyo institucional a que recurrir para abordar la problemática de manera efectiva con la participación de padres de familia.