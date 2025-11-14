Avanza Tamaulipas en generación de energía limpia con Granja Fotovoltaica

Tula, Tamaulipas.- El Gobierno de Tamaulipas liderado por el doctor Américo Villarreal, sigue impulsando acciones concretas para fortalecer la generación de energía limpia en el estado con la Granja Fotovoltaica en el municipio de Tula.

La directora de Energías Renovables de la Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Elizabeth Martínez Saldaña, se reunió con el equipo de la presidencia de dicho municipio, donde presentó los avances del proyecto Granja Fotovoltaica de Tula, una iniciativa estratégica que contribuirá al suministro de energía renovable y al desarrollo sustentable de la región.

Durante el encuentro, se reafirmó el compromiso de continuar con este importante proyecto y avanzar en los trabajos de diseño, gestiones y estudios técnicos, en estrecha coordinación con el municipio.

“Por instrucciones del secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, realizamos estos avances y acompañamientos, con el objetivo de tener infraestructura energética responsable, moderna y alineada a la política energética que impulsa nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, señaló Elizabeth Martínez Saldaña.