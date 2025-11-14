Impulsa SET talento adecuado para la industria tamaulipeca

Tampico, Tamaulipas.– Directivos y académicos de diversos Organismos Públicos Descentralizados (OPD) de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) participaron en el panel Talento Pertinente para la Industria Tamaulipeca, realizado en Expo Tampico durante la Expo Made in Tamaulipas.

Igor Crespo Solís, subsecretario de Educación Media Superior y Superior, informó que el objetivo de la Expo Made in Tamaulipas, organizada por la Subsecretaría de Inversión de la Secretaría de Economía, es impulsar el capital humano como eje estratégico para el desarrollo industrial del estado, destacando la necesidad de alinear la formación académica y técnica con las demandas actuales del sector productivo.

Expresó que Julio Martínez Burnes, director general del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT), y Mara Grassiel Acosta González, rectora de la Universidad Tecnológica de Altamira (UTALT), fueron los dos representantes de la SET en el panel, en el que también participaron Basilio Armando Kot Ascorve, vicerrector académico del IEST Anáhuac; David Abel Hernández, gerente general de AISTAC; y Rafael Gerardo González Acuña, de CANIETI.

Explicó que Martínez Burnes habló sobre las estrategias que deben fortalecerse para que los programas de educación superior se alineen con los polos de desarrollo científico e industrial del estado (el eléctrico-electrónico y automotriz), y cómo puede aprovecharse la red de investigadores y posgrados para impulsar proyectos de innovación aplicada que generen transferencia tecnológica hacia los sectores productivos estratégicos de Tamaulipas.

Por su parte, Acosta González abordó la vocación productiva del sur del estado (energía, química-petroquímica y agroindustria), cómo se están adaptando los programas de formación para responder a la demanda de perfiles técnicos y especializados, y qué aprendizajes ha dejado el modelo de formación dual en la vinculación universidad-empresa.