Anuncia Américo Villarreal apoyo adicional para productores de sorgo

Agosto 08 de 2024

Ciudad Victoria, Tamaulipas. –

El gobernador Américo Villarreal Anaya y los representantes de los productores de sorgo cerraron filas y se comprometieron a

estar unidos y trabajar en equipo para continuar con la gestión de recursos ante el Gobierno Federal. Además, el mandatario tamaulipeco anunció que el próximo lunes dará a conocer una aportación adicional por parte del Gobierno del Estado.

Durante una prolongada reunión de cuatro horas, la noche de ayer miércoles, en

el Salón Independencia de Palacio de Gobierno y ante la presencia de Santiago José Argüello Campos, coordinador general de Agricultura de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), el gobernador reiteró que es el principal

interesado en concretar el subsidio ofrecido a los productores, el cual no se ha liberado debido al proceso de transición del Gobierno Federal, concretamente por parte de las autoridades hacendarias.

Villarreal Anaya hizo un llamado a los funcionarios federales a tomar en cuenta que Tamaulipas es el principal productor de sorgo en el país y que este cultivo debe ser considerado un bien estratégico del Estado.

«El producto sorgo debe ser un bien estratégico del Estado, no un problema social, ni de gobierno, ni de oportunidad, sino un bien que nos proyecte en una competencia nacional e internacional por ser los primeros productores de sorgo a nivel nacional», expresó.

Agregó que, con base en una evaluación presupuestal a las finanzas del Gobierno del Estado, el próximo lunes anunciará un apoyo adicional para participar en la solución de esta problemática.

En la reunión, el gobernador, acompañado por el secretario de Desarrollo Rural, Antonio Varela Flores, planteó una serie de propuestas que permitirán dar valor agregado a la producción de sorgo, buscar nuevas áreas de oportunidad y evitar esta problemática cada ciclo agrícola.

Así, expuso planes para fomentar la exportación a países asiáticos, evaluar la adquisición de bodegas por parte del estado, integrar cooperativas de productores, trabajar de manera conjunta en la cobertura de cartera vencida para lograr

mejores créditos y menores tasas de financiamiento, nixtamalizar el sorgo, e instalar una planta de productos balanceados.

Tras comprometerse a seguir en la gestión de los recursos, Villarreal Anaya dijo que invitará a diputados federales y senadores electos para que escuchen a los productores y lleven su reclamo a la agenda de la nueva legislatura.

Por parte del Gobierno Federal asistieron: José Adolfo Zepeda Zepeda, gerente de Proyectos y Planeación Estratégica de SEGALMEX; Arturo Puente González, coordinador general de Inteligencia de Mercados Agroalimentarios; Ulises Luna Ferra, director general de Inteligencia de Mercados de la SADER y Guadalupe Acevedo González, delegado de la SADER en Tamaulipas.

Al gobernador lo acompañaron: Héctor Joel Villegas González, secretario general de Gobierno; Tania Contreras López, consejera jurídica, y José Ramón Silva Arizabalo, secretario de Desarrollo Energético.

Asimismo se dieron cita dirigentes de organizaciones campesinas, representantes de comunidades ejidales y de productores: Antonio Meza Vidaurri, Jesús Martínez Guerrero, Ignacio Tapia Martínez, Juan Mendoza Fuerte, Guillermo Aguilar Flores, Jaime Sánchez Ruelas, Vicente Loera Martínez, Arturo Cortés Carrizales, Rogelio García Moreno y Horacio Ibarra.

También participaron: Marilú Berrones Castillo, Alejandro Cárdenas Polanco, Adrián Cervantes, Lorena Fernández Alanís, Samuel Puente Guillén y el ex dirigente de la CNC, Raúl García Vallejo.