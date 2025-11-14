Suman once recomendaciones de Derechos Humanos en Tamaulipas durante 2025

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 14 de noviembre.– La Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas registra once recomendaciones oficiales emitidas en 2025, una cifra que podría incrementarse en las semanas restantes del año, según los reportes disponibles en su plataforma pública.

El organismo ha dirigido recomendaciones a diversas dependencias estatales y municipales. Entre ellas figuran dos para Comapa Victoria, tres para la Fiscalía General de Justicia y dos para la Secretaría de Educación, derivadas de hechos distintos relacionados con violaciones a derechos humanos.

También se emitieron dos recomendaciones para la Secretaría de Seguridad Pública, además de una para la Presidencia Municipal de Victoria y otra para el Instituto de Prevención y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, lo que refleja la amplitud de autoridades involucradas.

El caso más reciente se formalizó el 4 de noviembre, cuando la Comisión documentó que un interno del Centro Penal de Victoria fue privado de servicios médicos y de trámites indispensables para atender su condición de salud.

El expediente advierte que estas omisiones representan un riesgo grave para la integridad de las personas privadas de la libertad, y subraya la obligación de que los centros penitenciarios garanticen condiciones mínimas de atención y trato digno.

La recomendación instruye al penal a contar con personal y recursos suficientes para asegurar la prestación oportuna de servicios médicos, así como aplicar estos criterios en futuras situaciones para evitar repeticiones.

Finalmente, la Comisión ordena reparar el daño causado al interno afectado y recalca que el caso debe servir como precedente para que cualquier persona en reclusión con problemas de salud reciba atención inmediata, adecuada y sin obstáculos institucionales.