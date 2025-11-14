Se viene el Estatal de Natación

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Será este fin de semana, 15 y 16, en la alberca de curso largo del Racquet Club de Tampico donde habrá de llevarse a cabo una de las más importantes competencias del Estado denominada ‘Copa Tres Regiones’.

La realización de este evento es realizado por el equipo Seahawks de Tampico en coordinación con la Asociación de Natación de Tamaulipas y sus clubes afiliados, la cual será tomada como parte de su proceso de preparación rumbo a las eliminatorias de la Olimpiada Nacional del 2026.

Los nadadores del Club Huracanes y Mantarrayas ya se declaran listos para asistir a este importante evento representando a Victoria en busca del podio en sus diferentes modalidades y categorías que van desde la Infantil hasta la Juvenil, además de tratar de mejorar sus propias marcas en las diferentes distancias en las que participen.

Algunos de los nadadores y nadadoras que se apuntan están Emmanuel Ruiz, Lina Pedraza, Leslie Morales, Rodrigo Álvarez, María Paula Castellanos, Giancarlo Bonetta, Kaleb Becerra, Hanna Becerra, Antonio Castro, Yovana Carrillo, entre otros, bajo el mando del profesor Jorge Luis González.

Además en las Escuelas-Novatos-Kids van nadadores como Matías Márquez, Mateo Márquez, Santiago Moreno, Leah Cepeda, Leo Nicolás, Karina Danae y Sofía Carrizales que han demostraron gran entusiasmo en sus competencias y ahora esperan reiterarlo en Tampic