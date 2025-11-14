Va Victorense Santos Tamez a Convocatoria Estrellas Premier Torneo del Sol 2026

Con gran orgullo, Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas da a conocer que nuestro canterano, oriundo de Ciudad Victoria, Santos Tamez Saucedo, ha sido convocado a la Selección “Estrellas Premier Torneo del Sol 2026”.

El juvenil tamaulipeco, participará en las convocatorias para integrar este Selectivo representativo de la Liga Premier, que participará en el mes de enero de 2026 en el ya tradicional Torneo del Sol.

Esta primer concentración, se desarrollará a partir de este lunes 17 de noviembre en el Estadio Alberto Pérez Navarro, en el Estado de México y concluirán el miércoles 19 de noviembre.

Santos Tamez ha disputado en esta “primera vuelta” del Torneo 2025-2026 de la Liga Premier un total de 6 juegos jugados y 495 minutos, donde ha destacado por su garra y entrega en la linea defensiva naranja.

En Correcaminos, estamos comprometidos con el trabajo realizado en nuestras Fuerzas Básicas y mostramos gran entusiasmo en seguir aportando otro año más, jóvenes canteranos a la Selección Premier.

FICHA TÉCNICA:

Santos Tamez Saucedo

Ciudad Victoria, Tamaulipas

18 años, 8 meses

DEFENSA

#96