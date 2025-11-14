El Ayuntamiento de Ciudad Madero anunció la presentación gratuita de Edílsar, cantautor mexicano creador del estilo “Viajero Folk”, quien se presentará este 15 de noviembre a las 7:00 PM en la Plaza de Arte, con acceso por las escolleras.
Originario de Mazatlán y consolidado en la Ciudad de México, Edílsar ha construido una propuesta musical que mezcla elementos de rock, pop, country y regional mexicano, con influencias latinoamericanas. Su estilo se caracteriza por letras que expresan amor sin caer en cursilerías, reflexiones sociales sin tono de protesta y espiritualidad fuera de marcos religiosos. ￼
Con más de una década de trayectoria, su música ha recorrido escenarios de casi todo México y países como España, Argentina, Panamá, Costa Rica y Venezuela. También ha compartido escenario con figuras como Kalimba, José José, El Mastuerzo y El David Aguilar, entre otros. Actualmente promueve su disco más reciente, “Universo”, disponible en plataformas digitales. ￼
El evento forma parte de la serie de actividades impulsadas por la Dirección de Bienestar Social y la Dirección de Cultura municipal, bajo el programa “La brisa me da de frente”.