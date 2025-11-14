Ciudad Madero recibirá a Edílsar, referente del “Viajero Folk”, en concierto gratuito

El Ayuntamiento de Ciudad Madero anunció la presentación gratuita de Edílsar, cantautor mexicano creador del estilo “Viajero Folk”, quien se presentará este 15 de noviembre a las 7:00 PM en la Plaza de Arte, con acceso por las escolleras.

Originario de Mazatlán y consolidado en la Ciudad de México, Edílsar ha construido una propuesta musical que mezcla elementos de rock, pop, country y regional mexicano, con influencias latinoamericanas. Su estilo se caracteriza por letras que expresan amor sin caer en cursilerías, reflexiones sociales sin tono de protesta y espiritualidad fuera de marcos religiosos. ￼

Con más de una década de trayectoria, su música ha recorrido escenarios de casi todo México y países como España, Argentina, Panamá, Costa Rica y Venezuela. También ha compartido escenario con figuras como Kalimba, José José, El Mastuerzo y El David Aguilar, entre otros. Actualmente promueve su disco más reciente, “Universo”, disponible en plataformas digitales. ￼

El evento forma parte de la serie de actividades impulsadas por la Dirección de Bienestar Social y la Dirección de Cultura municipal, bajo el programa “La brisa me da de frente”.