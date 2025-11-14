Angélica Vale, tras confirmar divorcio de Otto Padrón, es captada ¡besando a famoso actor! VIDEO

Sigue en tendencia el nombre de Angélica Vale tras confirmar su divorcio de Otto Padrón luego de 14 años de matrimonio. En medio de todo este escándalo, en redes sociales surgieron los rumores de que la conductora de ‘Juego de voces’ presuntamente le habría sido infiel al padre de sus hijos. Ahora, se le vio muy feliz y emocionada en pleno beso ¡con un famoso actor! ¿De quién se trata?

La ruptura de Angélica Vale y Otto Padrón causó total sorpresa a toda la industria del espectáculo. Cabe recordar que quien soltó esta ‘bomba’ fue Javier Ceriani, quien dio detalles de la demanda del empresario sobe el divorcio de su todavía esposa.

¿Por qué Angélica Vale se divorció de Otto Padrón tras 14 años de matrimonio?

La noche del pasado domingo 9 de noviembre, Javier Ceriani dio a conocer, a través de su canal de YouTube, que Otto Padrón interpuso a Angélica Vale una demanda de divorcio. En el documento judicial que presentó el periodista argentino se señaló que el término de su matrimonio fue por “diferencias irreconciliables”.

Al día siguiente, Angélica Vale rompió el silencio en su programa de radio ‘La Vale show’ y confirmó que lleva separada de su todavía esposo, Otto Padrón, desde abril de este año. Sin embargo, no reveló la causa de su ruptura con el padre de su hijo. Señaló, entre lágrimas, que lo único que importa en estos momentos es el bienestar de los menores.

“Sí es cierto que me estoy divorciando. Es cierto que desde abril estoy separada, y no vivimos juntos…Ayer, cenando con él en familia y con unos amigos, así fue como me llegó la noticia, por un mensaje que le llegó precisamente a Otto de la noticia que había dado Javier Ceriani. Yo no sabía que la había metido”, dijo,