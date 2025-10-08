Angélica Vale dice que “a ningún latino le alcanza” para ir al Super Bowl 2026 a ver a Bad Bunny y la tunden

La actriz Angélica Vale nuevamente está en el centro de la conversación pública. La mexicana, reconocida por su trayectoria en televisión y comedia, se volvió tendencia luego de emitir un comentario que generó controversia entre los internautas. Todo ocurrió durante una conversación en la que hablaba del éxito de Bad Bunny, quien fue confirmado como el artista principal del show de medio tiempo del Super Bowl 2026.

Aunque en un inicio Vale elogió al cantante puertorriqueño por su talento y por el mensaje dirigido a la comunidad latina en Estados Unidos, la charla tomó otro rumbo cuando la actriz bromeó sobre el alto costo de los boletos. Sus palabras fueron rápidamente difundidas en redes sociales, donde usuarios y figuras del medio reaccionaron con molestia.

¿Qué dijo Angélica Vale sobre la presentacion de Bad Bunny en el Super Bowl 2026?

Durante su participación en un programa, Angélica Vale, hija de Angelica María, expresó su emoción por ver a Bad Bunny en el espectáculo más visto del año, destacando que su presentación representa un logro para la comunidad latina en Estados Unidos.

“Lo que más amé fue el mensaje que dio. En español dijo: ‘para toda mi gente latina, este es un logro no sólo para mí, sino para toda la gente migrante que trabaja y saca adelante este país’. Y al final remató con: ‘si no me entendieron, tienen cuatro meses para aprender español’” Angélica Vale

Sin embargo, fue su intento de broma lo que causó revuelo. En tono de humor, Vale mencionó que los latinos no deberían preocuparse por las redadas del ICE durante el evento deportivo, ya que “ninguno podría pagar un boleto”.

“Los boletos cuestan de cinco mil dólares para arriba. Ningún latino nos alcanza para ir, así que lo veremos desde casa, seguros” Angélica Vale

Lo que pretendía ser un comentario ligero terminó convirtiéndose en una frase que muchos interpretaron como despectiva hacia la comunidad latina. En cuestión de horas, el fragmento del video circuló ampliamente en TikTok, X (antes Twitter) e Instagram, provocando todo tipo de reacciones. Entre ellos los usuarios escribieron:

“A mí me parece un muy mal comentario, dice que ningún latino puede pagar 5 mil dólares, pero muchos sí podrían hacerlo si quisieran”.

“Existen muchas aplicaciones para pagar poco a poco o con tarjeta de crédito. Además, los latinos son muy trabajadores, tienen eso y más. Muy mal comentario a mi ver”

Por otra parte, algunos usuarios defendieron a la actriz, argumentando que sus palabras se malinterpretaron y que el comentario se hizo en tono de humor:

“Se nota que fue una broma, no hay que tomarse todo tan literal”

“Solo es broma, contrólense”

¿Qué dijo Bad Bunny sobre los latinos en el Super Bowl 2026?

El comentario de Angélica Vale surgió tras hablar del poderoso mensaje que Bad Bunny compartió durante su presentación en Saturday Night Live. El cantante puertorriqueño hizo alusión al orgullo latino y a las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump, invitando al público a reconocer el valor de la comunidad hispana en Estados Unidos.

Bad Bunny, quien encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, afirmó que su participación no solo representa un logro personal, sino un reconocimiento para todos los migrantes que trabajan y contribuyen al desarrollo del país. “Este es un logro para toda mi gente latina”, dijo en su discurso, enviando un mensaje de inclusión y orgullo cultural.

Este contexto fue el punto de partida del comentario de Vale, quien intentó sumarse al entusiasmo por el logro de Bad Bunny, aunque su observación sobre el costo de los boletos terminó generando el efecto contrario.

¿Cuándo será el Super Bowl, donde Bad Bunny cantará en el medio tiempo?

El Super Bowl LX, programado para el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, será el escenario del esperado concierto de medio tiempo encabezado por Bad Bunny. Este evento marcará la primera vez que el artista puertorriqueño se presenta en solitario en el Super Bowl, tras su participación en 2020 junto a Shakira y Jennifer Lopez. Su inclusión en el cartel ha generado gran expectación, especialmente entre la comunidad latina. La NFL, en colaboración con Roc Nation y Apple Music, ha destacado la importancia de su actuación como un hito en la representación de la cultura latina en eventos de esta magnitud.

La elección de Bad Bunny ha sido respaldada por diversos sectores, quienes ven en su participación un reconocimiento al impacto global de la música urbana latina. Sin embargo, también ha suscitado controversias, especialmente en círculos políticos conservadores. Críticos han cuestionado la decisión, argumentando que el artista no representa la diversidad cultural estadounidense. A pesar de las críticas, Bad Bunny ha respondido con firmeza, reafirmando su orgullo por sus raíces y su compromiso con la comunidad latina.