¿Dónde Tramitar la Tarjeta INAPAM en 2025 para Cobrar Aguinaldo? Requisitos para Tener el Apoyo

Entramos en la recta final del año y debido a que muchos adultos mayores que cuentan con su tarjeta del INAPAM van a cobrar aguinaldo en 2025, acá te decimos dónde checar los módulos para tramitar la credencial y los requisitos para solicitar el apoyo económico que se brinda gracias a dicha prestación.

Para que haya claridad respecto a este tema, en una nota ya te dijimos quiénes cobran aguinaldo con su tarjeta INAPAM en 2025 y cuántos días les van a depositar a los adultos mayores por concepto de dicha remuneración por ley en México.

¿Dónde tramitar la tarjeta del INAPAM en 2025?

La credencial INAPAM se puede obtener de forma presencial en los módulos de la Secretaría del Bienestar que están instalados a lo largo y ancho de todo el país. Para ubicar la oficina más cercana a tu domicilio debes llevar a cabo los siguientes pasos:

Ingresa al siguiente link. Selecciona la entidad y municipio en el que vives. Selecciona la casilla «No soy un robot» y da clic en buscar. Checa cuál es el Módulo del Bienestar más cercano para tramitar tu tarjeta INAPAM.

El horario de atención para sacar la tarjeta de lunes a sábado, de 10:00 de la mañana y hasta las 16:00 horas de la tarde.

Requisitos para obtener el aguinaldo INAPAM

Una vez que ya se tenga la tarjeta de INAPAM, el principal requisito que deben cumplir los beneficiarios para recibir pago de aguinaldo es estar inscritos al apoyo de Vinculación Productiva de la Personas Adultas Mayores, el cual busca promover empleos remunerados, así como actividades voluntarias que generen un ingreso para las personas de 60 años de edad en adelante.

Para poder formar parte del programa de Vinculación Productiva, los adultos mayores de INAPAM deben ir a su módulo más cercano y cumplir con los siguientes requisitos: