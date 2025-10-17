La zona sur de Tamaulipas está preparada para crecida del Pánuco: José Schekaiban

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.– El diputado local José Schekaiban Ongay aseguró que la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira se encuentra preparada para enfrentar el aumento del caudal del río Pánuco, previsto para este fin de semana tras las fuertes lluvias que afectaron recientemente a Veracruz, donde se registraron inundaciones y víctimas fatales.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, alrededor de 33 mil personas permanecen en zona de alerta ante un posible desbordamiento del río. Sin embargo, el legislador destacó que los alcaldes del sur de Tamaulipas se mantienen en coordinación y atentos al monitoreo permanente de los niveles del afluente.

“Vimos que tuvieron una reunión la Secretaría de Recursos Hidráulicos con los alcaldes, y sería bueno que también nos invitaran para dar nuestro punto de vista y ver en qué podemos legislar para apoyarlos”, señaló el diputado del Partido Acción Nacional.

Schekaiban Ongay insistió en la necesidad de destinar recursos para infraestructura hidráulica en el presupuesto estatal de 2026, con el fin de evitar que la región vuelva a sufrir inundaciones de gran magnitud. Dijo que mientras llega la cresta del Pánuco, es necesario mantenerse en alerta en las colonias ribereñas.

“Seguimos insistiendo en el dragado de lagunas, es importantísimo. No tenemos dragado, no tenemos vasos de captación suficientes para recibir las lluvias”, advirtió el legislador.

El diputado sostuvo que el mantenimiento y dragado del sistema lagunario no debe ser responsabilidad exclusiva de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), sino una tarea compartida entre los tres niveles de gobierno, para reducir los riesgos de inundación en la zona conurbada.

Schekaiban mencionó que recientemente sostuvo reuniones con autoridades de Conagua, donde se abordó la urgencia de emprender acciones conjuntas antes de que las lluvias sigan afectando a la población del sur del estado.

“Y Quiroga (Raúl), que es experto en el tema, ojalá pueda darnos una buena explicación y ayudarnos para que en 2026 podamos tener este tipo de actividades”, puntualizó el legislador al concluir su intervención.