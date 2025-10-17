¿Fue Sofía Niño de Rivera? ‘el Estaca’ revela que corrió a una comediante en vivo en ‘La corneta’

Los conductores Eduardo Videgaray y José Ramón “el Estaca” San Cristóbal se robaron la atención del público con su reciente aparición en el pódcast La cotorrisa, donde hablaron sin filtros sobre los momentos más incómodos de su carrera en radio. Entre risas y anécdotas, ambos revelaron uno de los episodios más tensos que vivieron al aire: la vez que una comediante fue expulsada en vivo del programa La corneta por faltas de respeto.

Y aunque los conductores nunca revelaron su nombre, las redes sociales ya tienen a su principal sospechosa: ¿Sofía Niño de Rivera?

¿Por qué ‘el Estaca’ corrió a una comediante en vivo en ‘La corneta’?

En su visita al pódcast La cotorrisa, los irreverentes conductores de La corneta, Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal, mejor conocido como El Estaca, soltaron una bomba que dejó a todos con la boca abierta: corrieron a una comediante en plena transmisión en vivo. Y no fue cualquier comediante, sino una figura “muy exitosa” que, según ellos, llegó al programa con una actitud grosera y despectiva.

La revelación se dio cuando Ricardo Pérez y Slobotzky les preguntaron por el momento más incómodo que han vivido con un invitado. Sin titubear, ‘el Estaca’ recordó el día en que, harto de la falta de respeto, decidió ponerle fin a la entrevista de forma tajante y sin filtros.