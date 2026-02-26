En duda el futuro del PREP en Tamaulipas

El Instituto Electoral de Tamaulipas, analiza el impacto real que tendría esta medida dentro de la reforma electoral

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 26 de marzo.– El presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, Juan José Ramos Charre, señaló que lo posible desaparición del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) debe abordarse con apertura al diálogo, ya que los ahorros más significativos de la reforma podrían encontrarse en otros rubros.

Indicó que actualmente se estudia hasta qué punto podría eliminarse el PREP considerando que los cómputos iniciarían desde la misma noche de la jornada electoral.

Ramos Charre recordó que en Tamaulipas, desde 2020, el instituto ha implementado medidas para reducir costos en cada proceso electoral, particularmente al operar el PREP con personal propio.

Esta estrategia, afirmó, ha permitido gastar menos del 25 por ciento del presupuesto que anteriormente se destinaba, sin que se hayan presentado contratiempos.

Ramos Charre dijo que esta experiencia demuestra que es posible eficientar recursos sin afectar la certeza ni la confianza en los resultados electorales.

Finalmente, el presidente del organismo electoral sostuvo que la eventual reforma aún puede aplicarse en el próximo proceso local que se realizará el próximo 2027.