Defiende Morena permanencia del PREP en reforma electoral

Dirigencia estatal afirma que el sistema de resultados preliminares es necesario para las elecciones

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 6 de marzo.-En medio del debate nacional por la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Morena en Tamaulipas salió a defender la permanencia del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y rechazó que exista riesgo de que esta herramienta desaparezca en futuras elecciones.

La presidenta estatal del partido, Guadalupe Gómez Núñez, afirmó que el mecanismo seguirá vigente dentro del sistema electoral, por lo que calificó como exageradas las críticas que han surgido desde la oposición.

Explicó que la propia mandataria federal ha señalado que el PREP forma parte de las reglas actuales y no está contemplado eliminarlo con la reforma política que se discute en el país.

«Está dentro de la normatividad, no se va a quitar. Lo que se propone es que a partir del primer día se comience a contar, antes se comenzaba a contar oficialmente a partir del miércoles y ahora se pretende que se haga a partir de ese mismo día», indicó.

La dirigente morenista sostuvo que el planteamiento busca acelerar los resultados oficiales de las elecciones sin que eso implique eliminar el sistema de resultados preliminares.

Gómez Núñez subrayó que «Esto es muy importante checarlo porque luego la oposición dice cosas sin fundamento, porque esto está bien claro y la presidenta lo ha comentado muchas veces».

También señaló que dentro de la discusión de la reforma electoral existen otros temas que podrían modificar el funcionamiento del sistema electoral, entre ellos la posible desaparición de los Organismos Públicos Electorales Locales.

En ese sentido declaró que «en un momento dado los Oples estatales y el INE federal tienen al mismo tiempo las mismas funciones y eso no es correcto».

La dirigente partidista pidió a los partidos opositores debatir con responsabilidad el tema y no lanzar críticas anticipadas, al sostener que todavía falta conocer con claridad cómo quedará finalmente la reforma electoral que discute el Congreso.