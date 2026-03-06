BLACK QUEENS CAMPEONAS

Ciudad Victoria.- En un juego intenso, la novena de Black Queens se proclamó campeona de la categoría A de la Liga Universitaria Municipal de Sóftbol, tras imponerse 16-14 al equipo de Rockiletas en el tercer juego de la serie.

El diamante del Parque 31 Morelos fue el escenario de esta gran final, que se definió hasta la séptima entrada.

Black Queens tomó ventaja desde el inicio al abrir la primera entrada con tres anotaciones. Carolina Collazo, Nohemí García y Yudith González fueron las primeras en llegar al home. Sin embargo, Rockiletas respondió de inmediato con cinco carreras para cerrar la entrada con marcador de 5-3.

Rockiletas aumentó su ventaja en el segundo inning gracias a las anotaciones de Fabiola Chavira y Faby Salas, colocando la pizarra 7-3.

En la tercera entrada, Black Queens se acercó en el marcador con tres carreras, producto de grandes batazos que enviaron la pelota al fondo del campo. Nohemí García, Yudith González y Juani Gómez colocaron el marcador 7-6.

El juego continuó muy parejo, ya que ambos equipos buscaban quedarse con el título. En la cuarta entrada el partido se empató 8-8, luego de que Black Queens sumara dos carreras, mientras que Rockiletas consiguió una.

Para la quinta entrada, Black Queens retomó la ventaja al sumar cinco carreras y, además, logró frenar la ofensiva de Rockiletas. Sin embargo, en la sexta entrada Rockiletas reaccionó con tres anotaciones para acercarse 13-11, lo que encendió el ánimo del público presente.

En la última entrada se definió el encuentro. Black Queens abrió con tres carreras más, anotadas por Carolina Collazo, Yadira Luna y Nohemí García.

Rockiletas estaba obligado a conseguir cinco carreras, pero la pitcher rival solo permitió tres, dejando el marcador final 16-14 y sellando el campeonato para Black Queens.