Intocable Cantú

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Por octava semana consecutiva, el equipo del Deportivo Cantú se mantiene al mando en la categoría de Primera División de la Liga de Fútbol Soccer Santander Premier, al sumar 24 unidades.

Con ocho triunfos en ocho partidos, el cuadro de Cantú es el único invicto del torneo y mantiene paso perfecto. En el segundo puesto se encuentran peleando Sección X y Las Marías, ambos con 21 puntos.

En el cuarto escalón de la tabla general aparece Deportivo Mante, que suma 19 unidades y cuenta con un partido pendiente; mientras que Recute aprieta el paso y ya se ubica en la quinta posición con 16 puntos.

Zacatillo es otro de los equipos que continúa siendo revelación en el torneo al acumular 15 unidades; en tanto que Yiyos y Patitos se mantienen al filo de los ocho mejores con 13 puntos.

Por su parte, La Quarta y Deportivo González cuentan con 12 unidades. Motivos-Gunners suma 10 puntos, mientras que con nueve aparecen Rey Cuervos, Deportivo Bernal y Telmex Aledsa.

Tamatán de la Cruz tiene seis unidades, Fluminense suma cinco puntos y Deportivo Caro cuenta con cuatro. Colonia Vista Hermosa continúa luchando con tres unidades.

En el fondo de la tabla se encuentran NOLO Obrera, con un punto, y Coleza FC, que aún no logra sumar.