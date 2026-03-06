¡Urgen puntos!

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Tras empatar 2-2 ante Tapatío y mantenerse en la parte baja de la tabla, Correcaminos está obligado a sumar de a tres cuando visite a Venados de Mérida.

El duelo correspondiente a la jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX se disputará a las 19:00 horas en el Estadio Carlos Iturralde, escenario donde la UAT intentará conseguir su primera victoria como visitante.

Con apenas seis puntos, el equipo tamaulipeco se ubica en el penúltimo lugar de la tabla general, solo por encima de Dorados, por lo que el margen de error para el conjunto dirigido por Gustavo Díaz es cada vez menor.

En contraste, Venados también busca recomponer el camino. El cuadro yucateco suma ocho unidades y ocupa el décimo lugar de la clasificación, luego de caer 2-0 frente a Mineros de Zacatecas en su compromiso más reciente.

Antecedentes

En los últimos 10 enfrentamientos entre ambos equipos, Venados tiene ligera ventaja al registrar cuatro victorias, por tres de Correcaminos, además de tres empates.

En la cuerda floja

Los malos resultados también comienzan a poner presión sobre el estratega uruguayo. Correcaminos solo ha sumado seis de los 21 puntos disputados en el torneo.

Esto representa apenas el 30 por ciento de efectividad, números que colocan al equipo en zona comprometida del cociente, cuando apenas se ha disputado la mitad del Clausura 2026.