Clásico Tamaulipeco XLII: orgullo, hegemonía y cuentas pendientes en el Marte R. Gómez

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– El balón rodará este viernes en el Estadio Marte R. Gómez para dar vida a la edición XLII del Clásico Tamaulipeco entre Correcaminos de la UAT y la Jaiba Brava del Tampico-Madero, en duelo correspondiente a la jornada 7 del Apertura 2025 en la Liga Expansión MX.

El enfrentamiento llega en un momento crucial para los universitarios, quienes atraviesan un periodo de reestructuración tras la salida de Héctor Hugo Eugui como entrenador y de Javier Garibaldi en la presidencia. Con ello, Jorge Urbina regresa al banquillo azul-naranja por segunda ocasión, con la encomienda de enderezar el rumbo de un equipo que marcha en la parte baja de la tabla con apenas cinco puntos.

En contraste, los del sur de Tamaulipas llegan con paso firme, sumando 11 unidades que los colocan en el tercer puesto general, situación que eleva las expectativas de un clásico que, más allá de los tres puntos, define el orgullo de un Estado dividido entre dos pasiones: Victoria y Tampico.

La historia y los números

El Clásico Tamaulipeco no es un partido cualquiera. De por sí, la rivalidad deportiva entre el centro y el sur del estado siempre enciende ánimos dentro y fuera de la cancha. Hasta ahora, la balanza favorece a Correcaminos con 18 victorias en la historia de este duelo, mientras que la Jaiba Brava acumula 10 y se registran 13 empates.

El Estadio Marte R. Gómez ha sido un verdadero fortín para los universitarios. Tampico no gana en este recinto, la única victoria con la que cuenta la Jaiba Brava en Ciudad Victoria se dio en el invierno del 97 en el estadio Universitario, encuentre que ganaron 3-2 y le costó el trabajo a Eduardo “Yayo” de la Torre, sin embargo los de la UAT han sido amo y dueños de la localía, confirmando su hegemonía.

Aun así, los números recientes muestran fragilidad: Correcaminos no ha podido ganar en casa en lo que va del torneo, mientras que Tampico tampoco ha podido hacerlo fuera de su estadio, sumando apenas dos empates en sus visitas.

El árbitro y la disciplina

El sinaloense Mauricio López Sánchez será el encargado de impartir justicia en este partido, acompañado por José Adolfo Robles Rodríguez y Daniel Ismael Pantoja Venega como asistentes, además de Jaime Orlando Montes Santos como cuarto oficial.

López Sánchez llega con una estadística que promete tensión: en apenas cinco partidos de este Apertura 2025 ha mostrado 27 tarjetas amarillas y seis rojas. Será la primera vez que pite a Correcaminos, aunque ya dirigió a la Jaiba Brava en el empate sin goles ante Tepatitlán.

Las tribunas: la otra batalla

El color de este clásico no solo estará en la cancha, también en las gradas. Correcaminos y Tampico-Madero se han consolidado como dos de las tres aficiones más numerosas de la Liga Expansión MX.

Entre ambos han sumado 40 mil 972 aficionados en sus primeros tres juegos como locales del torneo. La Jaiba Brava lidera ligeramente con 20 mil 970 seguidores en las jornadas 1, 3 y 6, mientras que los universitarios registran 20 mil 002 en las fechas 1, 3 y 5.

Con la venta de boletos abierta desde este jueves, la expectativa es que el ‘Marte’ luzca a su máxima capacidad, principalmente en las zonas de Plateas y Sombra, que en el primer corte de taquilla fueron las más solicitadas.

Un clásico de orgullo y necesidad

Mientras Correcaminos busca recomponer el camino en plena transición administrativa y deportiva, la Jaiba Brava quiere confirmar su buen paso y romper la racha negativa en territorio victorense.

Este viernes, cuando el reloj marque las 19:00 horas, más que un simple partido de liga, Tamaulipas será testigo de una nueva página en la historia de una rivalidad que se juega con el corazón y se vive con el alma.