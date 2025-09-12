Encabeza Humberto Prieto Herrera, cena de recaudación de fondos para “la Casa de Cultura de Tamaulipas en CDMX”

Legisladores federales, locales y senadores se suman al patronato en apoyo a la cultura.

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Tamaulipeco, Humberto Prieto Herrera, durante sus actividades de trabajo en Ciudad de México, encabezó junto al presidente del patronato de la Casa de la Cultura de Tamaulipas, una cena para la recaudación e impulso de las raíces y tradiciones del estado.

Durante la noche del pasado lunes 8 de septiembre, el presidente de la JUGOB, junto a legisladores tamaulipecos, estuvo presente en la cena de gala, que busca recaudar fondos para impulsar la cultura de Tamaulipas en otras entidades.

“Desde la CDMX, junto a mis compañeras y compañeros diputadas locales, vivimos una noche de gala para recaudar fondos en apoyo a la Casa de la Cultura de Tamaulipas.

Gracias al presidente del patronato, Lic. José Hernández Cabriales, al diputado federal Carlos Canturosas y a la senadora Olga Sosa Ruiz por su respaldo”, señaló Prieto Herrera en su mensaje a través de redes.

En el evento se presentó la voz de la soprano victorense Cynthia Sánchez; asimismo, se hizo un recorrido en la exposición de arte y cultura de diversos artistas de la región, dejando en claro la importancia de apoyar este movimiento en CDMX.