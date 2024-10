23 motos asegura Tránsito en esta semana

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Con algunos casos de reincidentes, esta semana la Dirección de Seguridad Tránsito y Vialidad aseguró 23 motocicletas debido a que sus conductores no traían ni licencia ni casco de protección.

“Esta semana en el Operativo Moto Segura recogimos 23 motocicletas por falta de casco o por falta de documentos, los detenemos por falta de casco y vemos que no traen licencia”, puntualizó el director de Tránsito municipal Livio Flores Rodríguez.

Para el caso de aquellos infractores que son reincidentes tanto en el tema de las motocicletas como en los operativos antialcohol, el Director de Tránsito adelantó que se les recogerá la licencia de manejo.

“El reglamento lo dice, recogemos la licencia y no tener la licencia no te va a ayudar en algún accidente si tiene seguro, el seguro no te va a proteger en caso que no tengas la licencia”, refirió.

Por último, al ser entrevistado a su llegada a la Presidencia Municipal, en donde esta mañana fue ratificado en el cargo por el alcalde Eduardo Gattás Báez como titular de la Dirección de Seguridad, Tránsito y Vialidad para el trienio 2024 – 2027, Flores Rodríguez señaló que de poco sirven las campañas de concientización si la ciudadanía no hace la parte que le corresponde.

“Ustedes han sido testigos de todas las campañas, de todos los temas de prevención que hemos dado, pero si la ciudadanía no pone de su parte de nada sirve”.

“Yo no te puedo poner el casco pero sí te voy a quitar la motocicleta por tu seguridad y por la de los demás”, acotó.