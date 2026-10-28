Victoria será sede del Estatal de Beisbol

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Del 27 al 29 de noviembre, Ciudad Victoria será sede del Campeonato Estatal de Beisbol, donde se contempla la participación de seis novenas que buscarán representar a Tamaulipas en la Olimpiada Nacional 2027.

El encargado del beisbol en Tamaulipas, Óscar Urbina, señaló que actualmente la entidad se encuentra dividida en seis regiones, con el objetivo de desarrollar las eliminatorias y definir a los equipos que avanzarán a la fase estatal.

“Actualmente dividimos el estado en seis regiones: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Zona Centro, Zona Cañera y Zona Sur, para que así se juegue un round robin (todos contra todos) y se defina la selección que participará en la Olimpiada Nacional”.

Explicó que de cada una de estas regiones surgirá un representante, por lo que serán seis equipos los que disputarán el campeonato estatal en la capital tamaulipeca.

“En esta ocasión toca a las categorías Prejunior, para beisbolistas de 13 y 14 años, y Junior, para jugadores de 15 y 16 años”, detalló.

Urbina destacó que las eliminatorias regionales comenzaron hace una semana en Ciudad Victoria, correspondiente a la Zona Centro, y continuarán durante las próximas semanas en diferentes puntos del estado.

De acuerdo con el calendario, el próximo 31 de octubre se desarrollará la eliminatoria de la Zona Cañera, mientras que el 7 de noviembre se llevarán a cabo las competencias correspondientes a la Zona Sur, Matamoros y Reynosa.

Finalmente, el 14 de noviembre concluirá la etapa regional en Nuevo Laredo, quedando definidos los representantes que buscarán el título estatal y un lugar en la selección tamaulipeca rumbo a la Olimpiada Nacional 2027.