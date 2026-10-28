Altamira no quita el dedo del renglón: quiere Liga de Expansión MX

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, aseguró que su administración no desistirá en el intento de llevar un equipo de la Liga de Expansión MX al municipio, al considerar que existen las condiciones necesarias para albergar futbol profesional de esta categoría.

“No vamos a desistir, tenemos las condiciones para que exista un equipo de Expansión MX. Vamos a seguir insistiendo para que pronto tengamos en nuestro estadio la oportunidad de contar con este equipo (Industriales de Altamira)”, expresó el edil.

Martínez Manríquez reconoció que continúa vigente la posibilidad de que Alebrijes de Oaxaca cambie de sede y llegue a territorio tamaulipeco en 2027, aunque señaló que la Federación Mexicana de Futbol no ha dado su autorización.

“Aún sigue la propuesta y la oferta de que Alebrijes se mude a Altamira; sin embargo, la Federación Mexicana de Futbol no lo aceptó por la cercanía que se tiene con el municipio de Tampico”, explicó.

Ante esta situación, el alcalde consideró que la proximidad geográfica no debería representar un impedimento, pues ambos equipos podrían alternar sus encuentros como locales.

“Un fin de semana puede jugar un equipo y el siguiente, el otro”, puntualizó.

Pese a las dificultades para concretar el proyecto, Martínez Manríquez reiteró que la llegada del conjunto oaxaqueño a Altamira sigue siendo una opción viable, por lo que continuará realizando las gestiones necesarias.

Finalmente, destacó el trabajo que actualmente se realiza con el futbol local, particularmente con el equipo que participa en la Liga TDP, al que reconoció por su competitividad y resultados.

“Actualmente tenemos a nuestro equipo de Tercera División, que participa en la Liga TDP, y son unos chicos competitivos que nos han dado alegrías”, concluyó.